Гвардиола — о кризисе «Сити»: что нам делать? Постоянно плакать из-за отсутствия Родри?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о последних результатах команды. Напомним, в шести матчах во всех турнирах «горожане» пять раз потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

«Я должен проявить себя сейчас. Что нам делать? Постоянно плакать из-за того, что Родри нет рядом? Или из-за того, что четыре центральных защитника не были доступны в последние месяцы? Я должен найти решение, способ исправить ситуацию, что и делаю каждый день.

В этом футбольном клубе необходимо побеждать. Если не выигрываешь, то у тебя будут проблемы. Знаю, что люди спрашивают: «Почему у Пепа нет проблем? Почему его не уволят?». Однако за последние восемь лет у нас были проблемы [которые мы решали], именно поэтому у меня есть такой запас прочности», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: