Азербайджанский журналист: в «Сабахе» Березуцкого уже видны изменения

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли высказался о дебюте российского тренера Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе». Команда одержала победу в матче с «Сабаилом» со счётом 1:0.

«Конечно, для Березуцкого хорошо, что первую игру он завершил победой. Но сказать что-то об одной игре непросто, стоит посмотреть хотя бы несколько его матчей во главе «Сабаха». По моей информации, он внесёт некоторые изменения в состав команды и постарается поставить ту игру, которую хочет.

Но мы стали свидетелями изменений уже в сегодняшней встрече. «Сабах» близок к еврокубковой зоне. Если по итогам сезона Березуцкий сможет претендовать на еврокубки, его будут считать успешным.

Сегодня Шафранко выступил в роли капитана. Это тоже новинка, и чувствуется, что мы увидим ещё большие изменения в команде», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.