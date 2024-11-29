Защитник ЦСКА Гаич: игрок уровня РПЛ должен дополнительно тренироваться

Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о важности дополнительных индивидуальных тренировок для футболистов.

«Если ты индивидуально растёшь и другие игроки в коллективе прогрессируют — команда неизбежно движется вперёд. Я считаю, что игрок уровня РПЛ и любого другого высшего дивизиона должен дополнительно тренироваться. В мои занятия включена профилактика повреждений, которая усиливает определённые проблемные точки в теле. Главное – чтобы эта индивидуальная работа не мешала и не вредила основному тренировочному процессу. Это тоже баланс, который важно найти», — приводит слова Гаича пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 16 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков.