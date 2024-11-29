Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Гаич: игрок уровня РПЛ должен дополнительно тренироваться

Защитник ЦСКА Гаич: игрок уровня РПЛ должен дополнительно тренироваться
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о важности дополнительных индивидуальных тренировок для футболистов.

«Если ты индивидуально растёшь и другие игроки в коллективе прогрессируют — команда неизбежно движется вперёд. Я считаю, что игрок уровня РПЛ и любого другого высшего дивизиона должен дополнительно тренироваться. В мои занятия включена профилактика повреждений, которая усиливает определённые проблемные точки в теле. Главное – чтобы эта индивидуальная работа не мешала и не вредила основному тренировочному процессу. Это тоже баланс, который важно найти», — приводит слова Гаича пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 16 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков.

Материалы по теме
Милан Гаич рассказал об изменениях в ЦСКА после прихода Николича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android