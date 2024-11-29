Игнатьев: «Локомотив» играл с «Динамо» в свою силу, но подвела реализация моментов

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Локомотивом».

«Вторая неудача «Локомотива» подряд? Вчера это было связано с успешной игрой динамовцев. Они пересмотрели своё отношение, были конструктивными, лучше контролировали ситуацию и более надёжно действовали в обороне. «Локомотив» играл в свою силу, но подвела реализация моментов. Не сказал бы, что хозяева были безнадёжны. Команда атаковала, искала моменты, но динамовцы были сильнее. Команда неплохо поработала, просто на последних минутах забил Тюкавин. А так всё шло на равных. Правильно заявил после матча Галактионов, что игра была ничейная», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоялся накануне, 28 ноября. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).