Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен срок контракта, который Салах хочет получить от «Ливерпуля»

Стал известен срок контракта, который Салах хочет получить от «Ливерпуля»
Комментарии

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассчитывает, что мерсисайдцы предложат ему новый контракт, рассчитанный на три года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на текущий момент стороны подходят к заключительному этапу в переговорном процессе о новом контракте с египетским футболистом.

Действующее трудовое соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот: своими промахами Салах и Мбаппе показали, что они тоже люди

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android