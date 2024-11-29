Стал известен срок контракта, который Салах хочет получить от «Ливерпуля»

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассчитывает, что мерсисайдцы предложат ему новый контракт, рассчитанный на три года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на текущий момент стороны подходят к заключительному этапу в переговорном процессе о новом контракте с египетским футболистом.

Действующее трудовое соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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