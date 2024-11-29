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Личка: Захаряну надо выдержать в Испании два-три года подряд, и он пойдёт выше

Личка: Захаряну надо выдержать в Испании два-три года подряд, и он пойдёт выше
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался про российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Почему у него не получается в Испании? На это всегда нужно время. Карьера каждого футбольного игрока идёт то вверх, то вниз. Это нормально. Он должен быть терпеливым, и тогда он 100% получит успех.

Сколько ещё Захаряну нужно времени на адаптацию? Я думаю, что ему надо выдержать там два-три года подряд, и тогда он пойдёт ещё выше», — приводит слова Лички Metarartings.

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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