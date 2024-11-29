«Балтика» разгромила «Аланию» в стартовом матче 21-го тура Первой лиги
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Балтика» одержала победу со счётом 3:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
29 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Пряхин – 21' 2:0 Пряхин – 45+1' 3:0 Никишин – 80'
В первом тайме нападающий «Балтики» Сергей Пряхин оформил дубль. Он отличился на 21-й и 45+1-й минутах. На 80-й минуте форвард Кирилл Никишин забил третий мяч «Балтики».
«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 21 матч. «Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 18 очков за аналогичное количество игр.
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