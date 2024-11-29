«Балтика» разгромила «Аланию» в стартовом матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Балтика» одержала победу со счётом 3:0.

В первом тайме нападающий «Балтики» Сергей Пряхин оформил дубль. Он отличился на 21-й и 45+1-й минутах. На 80-й минуте форвард Кирилл Никишин забил третий мяч «Балтики».

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 21 матч. «Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 18 очков за аналогичное количество игр.