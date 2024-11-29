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Ла Лига подозревает Винисиуса в просмотре пиратских трансляций матчей — Relevo

Ла Лига подозревает Винисиуса в просмотре пиратских трансляций матчей — Relevo
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас направил в мадридский «Реал» жалобу на крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, которого подозревает в просмотре пиратской трансляции матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочные» играли с «Ливерпулем» (2:0). Об этом сообщает Relevo.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

По информации источника, Тебас заподозрил Винисиуса в просмотре пиратской трансляции из-за его публикации в социальной сети, где травмированный футболист показал, как смотрит матч «Реала» с «Ливерпулем» по бразильскому каналу. Президент Ла Лиги уверен, что во время встречи команд нападающий «Королевского клуба» находился в Испании, а значит, должен был смотреть игру по местному телеканалу.

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