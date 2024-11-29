Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» объявил о назначении Руда ван Нистелроя на пост нового тренера команды

«Лестер» объявил о назначении Руда ван Нистелроя на пост нового тренера команды
Аудио-версия:
Комментарии

«Лестер» на своём официальном сайте объявил о назначении нидерландского специалиста Руда ван Нистелроя на пост нового главного тренера команды. Контракт с ван Нистелроем рассчитан до июня 2027 года.

«Я горд и взволнован. Все, с кем я общаюсь о футбольном клубе «Лестер Сити», полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, работающих в клубе, болельщиках и, конечно, о недавней истории клуба, которая впечатляет. Я рад начать работу, познакомиться со всеми и сделать всё, что в моих силах», — приводит слова ван Нистелроя официальный сайт «лис».

До того как возглавить «Лестер», 48-летний специалист занимал должность временно исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». На этом посту ван Нистелрой провёл четыре матча.

«Лестер» ранее уволил Стивена Купера. «Лисы» идут на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
Руд ван Нистелрой близок к назначению на пост главного тренера «Лестера»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android