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Борис Игнатьев: «Локомотиву» по силам побороться за золотые медали РПЛ

Борис Игнатьев: «Локомотиву» по силам побороться за золотые медали РПЛ
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Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Локомотива» есть все возможности, чтобы продолжать бороться за самые высокие места. Пять очков от «Зенита» — это много? Нет. Это нормально. Верю, что команде по силам побороться за золотые медали», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив».

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