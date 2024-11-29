«Такой вопрос не стоит». Тренер «Ахмата» Ташуев — о возможном переходе Садулаева в «Зенит»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу возможного перехода полузащитника грозненцев Лечи Садулаева в «Зенит» в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Первый раз об этом слышу. Лечи — систематизирующий игрок у нас, лидер команды. Тем более что он чеченец. Такой вопрос даже не стоит, никто об этом не говорит», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что сине-бело-голубые хотят выкупить 24-летнего игрока «Ахмата» зимой. Есть вероятность, что «Зенит» выкупит Садулаева у «Ахмата» и отдаст его обратно грозненцам на правах аренды до конца сезона. Между клубами установлены дружеские отношения, поэтому с большой долей вероятности они найдут компромисс.