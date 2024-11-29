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Милан Гаич предположил, почему не вызывался в сборную Сербии после игры с Россией

Милан Гаич предположил, почему не вызывался в сборную Сербии после игры с Россией
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич предположил, почему не получает вызов в сборную Сербии. В последний раз Гаич вызывался в состав национальной команды в марте 2024 года и принял участие в товарищеском матче с национальной командой России (0:4), но получил прямую красную карточку на 21-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

— Сейчас сборную Сербии тренирует Драган Стойкович, при нём ты дебютировал за национальную команду. В данный момент он тебя не вызывает.
— Мой дебют случился примерно четыре года назад, и после я играл за сборную ещё дважды. Последний раз в товарищеском матче с российской командой здесь, в Москве, не столь удачном и для меня, и для партнёров. Сейчас у нас нет контакта с тренером. Думаю, это связано с тактическими построениями команды, в которых меня пока не видят, — приводит слова Гаича пресс-служба клуба на официальном сайте.

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