Милан Гаич предположил, почему не вызывался в сборную Сербии после игры с Россией

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич предположил, почему не получает вызов в сборную Сербии. В последний раз Гаич вызывался в состав национальной команды в марте 2024 года и принял участие в товарищеском матче с национальной командой России (0:4), но получил прямую красную карточку на 21-й минуте.

— Сейчас сборную Сербии тренирует Драган Стойкович, при нём ты дебютировал за национальную команду. В данный момент он тебя не вызывает.

— Мой дебют случился примерно четыре года назад, и после я играл за сборную ещё дважды. Последний раз в товарищеском матче с российской командой здесь, в Москве, не столь удачном и для меня, и для партнёров. Сейчас у нас нет контакта с тренером. Думаю, это связано с тактическими построениями команды, в которых меня пока не видят, — приводит слова Гаича пресс-служба клуба на официальном сайте.