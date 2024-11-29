«Балтика» одержала восьмую победу подряд в Первой лиге

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и владикавказская «Алания». «Балтика» одержала победу со счётом 3:0. Таким образом, это уже восьмая победа подряд в Первой лиге для подопечных Андрея Талалаева.

Кроме этого, «Балтика» не проиграла уже в 11-м матче Первой лиги подряд. Последнее поражение калининградцы потерпели в матче 10-го тура с московским «Торпедо» (1:2) 16 сентября. Всего у команды два поражения в этом сезоне Первой лиги.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 21 матч.