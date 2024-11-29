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Аморим: «Манчестер Юнайтед» обязан побеждать «Эвертон», без каких-либо оправданий

Аморим: «Манчестер Юнайтед» обязан побеждать «Эвертон», без каких-либо оправданий
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о необходимости побеждать в грядущем матче 13-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», который состоится 1 декабря.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны сделать это [обыграть «Эвертон»]. Знаем, что так оно и будет и что не может быть оправданий. Нам необходимо быть готовыми к воскресенью, чтобы победить.

Наши игроки очень хороши. Им нужно верить в процесс, и они покажут [лучшие] индивидуальные и командные качества. Даже если вы не можете бежать, вы способны идти быстрым шагом», — приводит слова Аморима ESPN.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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