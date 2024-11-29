Аморим: «Манчестер Юнайтед» обязан побеждать «Эвертон», без каких-либо оправданий

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о необходимости побеждать в грядущем матче 13-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», который состоится 1 декабря.
«Мы должны сделать это [обыграть «Эвертон»]. Знаем, что так оно и будет и что не может быть оправданий. Нам необходимо быть готовыми к воскресенью, чтобы победить.
Наши игроки очень хороши. Им нужно верить в процесс, и они покажут [лучшие] индивидуальные и командные качества. Даже если вы не можете бежать, вы способны идти быстрым шагом», — приводит слова Аморима ESPN.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: