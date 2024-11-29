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Результаты матчей Первой лиги 29 ноября

Результаты матчей Первой лиги 29 ноября
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Сегодня, 29 ноября, прошёл стартовый матч 21-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 29 ноября:

«Балтика» — «Алания» — 3:0.

В первом тайме нападающий «Балтики» Сергей Пряхин оформил дубль. Он отличился на 21-й и 45+1-й минутах. На 80-й минуте форвард Кирилл Никишин забил третий мяч «Балтики».

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 21 матч. «Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 18 очков за аналогичное количество игр.

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