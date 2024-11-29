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«Великий соперник». «Реал» поздравил «Барселону» со 125-летием

«Великий соперник». «Реал» поздравил «Барселону» со 125-летием
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Мадридский «Реал» поздравил «Барселону» со 125-летием, которое команда празднует сегодня, 29 ноября.

«Поздравляем «Барселону» со 125-летием. Для «Реала» большая честь соревноваться на протяжении всей нашей истории с таким великим соперником, как вы», — написано в официальном аккаунте «сливочных» в соцсети Х (ранее Twitter).

Последний матч между командами состоялся в 11-м туре испанской Примеры. В этой игре каталонский клуб разгромил мадридский со счётом 4:0. После 14 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место. «Реал» заработал 30 очков в 13 встречах и располагается на второй строчке.

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