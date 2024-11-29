Игрок «Динамо» Мх Джапо: Дркушич открыл дорогу всем словенцам в РПЛ

Словенский защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо поделился мыслями о приезде большого количества своих соотечественников в российские клубы в последние годы.

— Во многих клубах РПЛ есть хотя бы один игрок из Словении. Как думаете — почему?

— Я думаю, это напрямую связано с Ваней Дркушичем. После того как многие словенские футболисты увидели, что, играя в России, они могут попасть в национальную команду, то охотнее стали переходить в клубы РПЛ. Ваня открыл дорогу всем нам.

Яну Джапо 22 года, ранее он выступал за словенский «Домжале». За махачкалинское «Динамо» Джапо дебютировал 1 августа, выйдя в основном составе в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Действующий контракт защитника с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость словенца в € 400 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.