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Тренер «Челси» Мареска комплиментарно высказался об Эмери перед матчем с «Астон Виллой»

Тренер «Челси» Мареска комплиментарно высказался об Эмери перед матчем с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об «Астон Вилле» в преддверии матча 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Виллы» топ-тренер, они отлично справляются. Я знаю Эмери по «Севилье» и понимаю, насколько они сильны. Они показывают фантастические результаты с очень хорошими игроками. Это будет тяжёлая игра», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 22 очка за 12 матчей. «Астон Вилла» находится на восьмой строчке, заработав 19 очков.

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