«Ювентус» заинтересован в защитнике сборной Португалии

«Ювентус» проявляет интерес к 21-летнему центральному защитнику сборной Португалии и «Бенфики» Антониу Силве. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, итальянский гранд может осуществить трансфер Силвы в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что именно португальский футболист может стать первой покупкой «Ювентуса» зимой.

В нынешнем сезоне Силва принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: