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Сутормин: Сафонов помог «ПСЖ» крупно не проиграть «Баварии», вклад сделал хороший

Сутормин: Сафонов помог «ПСЖ» крупно не проиграть «Баварии», вклад сделал хороший
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, что следит за выступлениями российских футболистов в составе европейских клубов, а также прокомментировал игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«По возможности слежу за нашими футболистами в Европе: за Головиным, Сафоновым, Худяков «на ноль» сыграл за «Штурм» в Лиге чемпионов, поздравляю, молодец!

У Матвея курьёз произошёл с пропущенным голом от мюнхенцев. В целом выступал хорошо. удачи ему. Сафонов помог «ПСЖ» крупно не проиграть «Баварии». Вклад сделал хороший. Понятно, ошибки есть. Надеюсь, у Моти всё будет хорошо и будет развиваться, двигаться дальше», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Мюнхенцы набрали девять очков в пяти матчах и расположились на 12-й строчке. «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав всего четыре очка.

Сафонов присоединился к «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно — 2024. В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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