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Защитник «Ливерпуля» Конате может пропустить несколько матчей из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Конате может пропустить несколько матчей из-за травмы
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Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате получил травму в минувшем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Так обидно получить травму прямо в концовке отличного матча. Начинаю процесс восстановления. Обещаю одно: я вернусь и снова покажу лучшее, на что способен», — написал Конате в своём аккаунте в социальной сети.

По информации журналиста Бена Джейкобса, французский футболист может пропустить несколько ближайших матчей «Ливерпуля» из-за полученной травмы.

1 декабря мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Сити» в игре 13-го тура чемпионата Англии.

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