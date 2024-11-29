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КДК РФС закрыл фанатский сектор «Ротора» на один матч Первой лиги условно

КДК РФС закрыл фанатский сектор «Ротора» на один матч Первой лиги условно
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение закрыть фанатский сектор волгоградского «Ротора» на один матч Мелбет Первой лиги условно после игры 20-го тура с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 20-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Касимов – 22'    

«В соответствии со статьёй 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей — оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 10 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 10 тыс. рублей, а также запретить ФК «Ротор» г. Волгоград допуск зрителей на сектор D-110 стадиона «Волгоград Арена» на один домашний матч Первой лиги России по футболу сезона-2024/2025 условно.

Установить для ФК «Ротор» г. Волгоград испытательный срок до конца сезона Первой лиги России по футболу сезона-2024/2025», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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