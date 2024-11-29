Милан Гаич назвал самое яркое воспоминание с ЦСКА

Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич назвал своё самое яркое воспоминание, связанное с российским клубом. Футболист считает таким событием свой дубль в ворота «Спартака» (4:0) в октябре 2023 года в матче 11-го тура РПЛ сезона-2023/2024.

«Два гола «Спартаку». Победа в дерби, которая точно оставила отпечаток в моём сердце и, думаю, в сердцах наших болельщиков тоже», — приводит слова Гаича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сербский футболист выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Гаич принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Всего Гаич провёл за армейцев 100 игр, в которых забил семь голов и сделал девять результативных передач.