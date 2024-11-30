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Молодёжная футбольная лига расширится до двух дивизионов

Молодёжная футбольная лига расширится до двух дивизионов
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В новом сезоне-2025 Молодёжной футбольной лиги появится второй дивизион. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что в каждом дивизионе будут играть по 16 команд, которые проведут по два матча друг с другом. Действующие участники будут разделены между двумя дивизионами, также добавятся новые.

По итогам сезона-2025 команды, занявшие в итоговой турнирной таблице 15-е и 16-е места в первом дивизионе МФЛ, выбывают во второй. Команды, занявшие в итоговой турнирной таблице первое и второе места во втором дивизионе МФЛ, напрямую переходят в первый. Команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице в первом дивизионе МФЛ, сыграют по два переходных матча с командами из второго дивизиона МФЛ, занявшими соответственно четвёртое и третье места.

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