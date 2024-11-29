Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Вирца в «Реал» может быть осложнён суммой, запрашиваемой «Байером» — The Athletic

Переход Вирца в «Реал» может быть осложнён суммой, запрашиваемой «Байером» — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Сумма в € 100 млн, запрашиваемая «Байером» за 21-летнего атакующего полузащитника Флориана Вирца, существенно осложняет переход немецкого футболиста в мадридский «Реал», проявляющий интерес к нему. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, несмотря на высокую цену на игрока, установленную «фармацевтами», «сливочные» по-прежнему сохраняют интерес к Вирцу. Не последнюю роль в потенциальном переходе полузащитника в «Реал» будет играть его личное желание. Также существует вероятность, что летом 2025 года «Королевский клуб» возглавит нынешний главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, что повышает шансы на переход Вирца в испанский гранд.

При этом «Бавария» также готова приложить все силы, чтобы приобрести 21-летнего футболиста.

Материалы по теме
«Бавария» готова заплатить более € 100 млн за Вирца, начаты переговоры с семьёй игрока

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android