Переход Вирца в «Реал» может быть осложнён суммой, запрашиваемой «Байером» — The Athletic

Сумма в € 100 млн, запрашиваемая «Байером» за 21-летнего атакующего полузащитника Флориана Вирца, существенно осложняет переход немецкого футболиста в мадридский «Реал», проявляющий интерес к нему. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, несмотря на высокую цену на игрока, установленную «фармацевтами», «сливочные» по-прежнему сохраняют интерес к Вирцу. Не последнюю роль в потенциальном переходе полузащитника в «Реал» будет играть его личное желание. Также существует вероятность, что летом 2025 года «Королевский клуб» возглавит нынешний главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, что повышает шансы на переход Вирца в испанский гранд.

При этом «Бавария» также готова приложить все силы, чтобы приобрести 21-летнего футболиста.

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