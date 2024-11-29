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Личка: «Динамо» сделало шаг вперёд по сравнению с прошлым годом

Личка: «Динамо» сделало шаг вперёд по сравнению с прошлым годом
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о результатах бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У нас 31 очко в лиге, осталось две игры. Я думаю, что команда идёт неплохо, мы в топе чемпионата. Если сравнивать с тем, что было год назад, то можно сказать, что мы сделали шаг вперёд. Стараемся улучшать свои результаты», — приводит слова Лички Metaratings.

После 16 сыгранных туров московское «Динамо» занимает пятое место. Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков. В прошлом сезоне бело-голубые набрали 28 очков после 16 туров и занимали третью строчку.

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