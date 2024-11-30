«Мечта — быть частью этого клуба». Неймар поздравил «Барселону» со 125-летием

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», поздравил каталонский клуб со 125-летием.

«Это мечта — стать частью истории такого клуба. Она навсегда останется в моём сердце. На долгие годы, «Барса», — приводит слова Неймара Managing Barca в соцсети Х (ранее Twitter).

Бразильский футболист выступал в составе сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. За этот период он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами. В составе «Барселоны» Неймар выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, дважды становился чемпионом Испании, трижды завоёвывал Кубок страны.

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