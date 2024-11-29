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Источник: Юран — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Химок»

Российский специалист Сергей Юран рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера подмосковных «Химок». Об этом сообщил Metaratings.

Ранее «Чемпионат» писал, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов недоволен работой главного тренера Франка Артиги. Специалисту дали два матча на исправление ситуации.

По информации источника, в «Химках» запущен процесс по согласованию неустойки главному тренеру.

55-летний Сергей Юран уже трижды назначался на должность главного тренера «Химок». В сезоне-2019/2020 под его руководством команда дошла до финала Кубка России, в котором уступила «Зениту» со счётом 0:1. Последним местом работы тренера был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 16 матчей.