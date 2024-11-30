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22:45 Мск
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Результаты матчей чемпионата Франции 29 ноября

Результаты матчей чемпионата Франции 29 ноября
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В пятницу, 29 ноября, прошёл стартовый матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день:

«Реймс» — «Ланс» — 0:2.

В составе гостей отличились Адриен Томассон на 23-й минуте и Мбала Н'Зола на 61-й минуте.

«Реймс» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 13 матчей. «Ланс» располагается на шестой строчке, заработав 20 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 32 очка.

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