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В «Интере» раскритиковали ФИФА за отсутствие Лаутаро в числе номинантов на игрока года

В «Интере» раскритиковали ФИФА за отсутствие Лаутаро в числе номинантов на игрока года
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Президент «Интера» Джузеппе Маротта подверг критике решение ФИФА не включать нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса в число номинантов на звание лучшего игрока 2024 года.

«Удивляет и разочаровывает, что Лаутаро Мартинес не был включён в число номинантов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА после исключительного сезона. Его выдающиеся выступления способствовали тому, что «Интер» стал исторической вехой, а сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, где он стал лучшим бомбардиром. Лаутаро заслуживает большего уважения и признания.

Видимо, игнорируются не только цифры и успехи, но и влияние, оказываемое футболистом на решающие матчи. Это негативный сигнал. Футболисты, проявившие себя так здорово, должны быть награждены. Остаётся надеяться, что в дальнейшем будет справедливое признание для тех, кто, как Лаутаро, сияет на поле», — приводит слова Маротты AS.

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