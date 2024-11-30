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Результаты матчей Бундеслиги 29 ноября

Результаты матчей Бундеслиги 29 ноября
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В пятницу, 29 ноября, в 12-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Бундеслиги 29 ноября:

«Санкт-Паули» — «Хольштайн» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда Венсана Компани набрала 29 очков после 11 матчей. На втором месте располагается «Айнтрахт» из Франкфурта, который заработал 23 очка за аналогичное количество игр. Третью строчку занимает «РБ Лейпциг», у которого 21 очко. В зоне прямого вылета находятся «Хольштайн» с пятью очками после 12 игр и «Бохум» с двумя очками.

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