Президент РФС Дюков высказался о будущем Федуна в исполкоме организации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о будущем экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна в исполкоме организации.

«С Леонидом Арнольдовичем мы обмениваемся сообщениями в мессенджерах. Его будущее в исполкоме? В феврале выборная конференция, будет избираться исполком, поэтому там будут какие-то изменения, скорее всего», — приводит слов Дюкова «РБ Спорт».

Ранее Дюков заявлял, что полномочия Леонида Федуна в исполкоме РФС истекают в феврале 2025 года. 2 февраля состоится выборная конференция, на которой пройдут выборы президента РФС и выборы в Исполком РФС.