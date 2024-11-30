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Президент РФС Дюков высказался о будущем Федуна в исполкоме организации

Президент РФС Дюков высказался о будущем Федуна в исполкоме организации
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о будущем экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна в исполкоме организации.

«С Леонидом Арнольдовичем мы обмениваемся сообщениями в мессенджерах. Его будущее в исполкоме? В феврале выборная конференция, будет избираться исполком, поэтому там будут какие-то изменения, скорее всего», — приводит слов Дюкова «РБ Спорт».

Ранее Дюков заявлял, что полномочия Леонида Федуна в исполкоме РФС истекают в феврале 2025 года. 2 февраля состоится выборная конференция, на которой пройдут выборы президента РФС и выборы в Исполком РФС.

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