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Энрике: результат «ПСЖ» в ЛЧ несправедлив, мы заслужили набрать минимум девять очков

Энрике: результат «ПСЖ» в ЛЧ несправедлив, мы заслужили набрать минимум девять очков
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результаты команды в Лиге чемпионов, где после пяти туров общего этапа его команда набрала четыре очка и занимает 25-е место из 36.

«Мы всегда уверены в себе. Результат [«ПСЖ»] в Лиге чемпионов совершенно несправедлив. Мы заслужили как минимум девять очков. Никто не застрахован от такого. Нам необходимо повысить эффективность.

Я ни в коем случае не отношусь с негативом к произошедшему. Мне понравилось то, что я увидел в Мюнхене (в 5-м туре турнира «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата»). Повторяю, нет пессимизма, я очень оптимистичен», — приводит слова Энрике AS.

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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