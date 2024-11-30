В пятницу, 29 ноября, состоялся один матч 15-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 29 ноября:

«Мальорка» — «Валенсия» — 2:1.

В субботу, 30 ноября, пройдут ещё четыре матча 15-го тура испанской Примеры. Весь тур продлится до понедельника, 2 декабря.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. На втором месте находится мадридский «Реал», на счету которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико» с 29 очками.