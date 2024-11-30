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«Кальяри» обыграл «Верону» в матче 14-го тура чемпионата Италии

«Кальяри» обыграл «Верону» в матче 14-го тура чемпионата Италии
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Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Италия — Серия А . 14-й тур
29 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Пикколи – 75'    

На 75-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий Роберто Пикколи. Его ассистентом выступил нападающий Маттиа Феличи.

«Кальяри» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 14 очков за 14 матчей. «Верона» заработала 12 очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 29 очков за 13 игр.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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