«Кальяри» обыграл «Верону» в матче 14-го тура чемпионата Италии

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 75-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий Роберто Пикколи. Его ассистентом выступил нападающий Маттиа Феличи.

«Кальяри» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 14 очков за 14 матчей. «Верона» заработала 12 очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 29 очков за 13 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: