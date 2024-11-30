Результаты матчей Серии А 29 ноября

29 ноября в 14-м туре итальянской Серии А был сыгран один матч, в котором встретились «Кальяри» и «Верона». Представляем вашему вниманию результат матча, прошедшего в указанный день:

«Кальяри» — «Верона» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 29 очков после 13 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», которая заработала 28 очков в 13 встречах. Замыкает тройку лидеров итальянской Серии А миланский «Интер», набравший 28 очков после 13 игр.

На момент выхода новости в зоне вылета располагаются «Венеция» (8), «Монца» (9), «Комо» (10).

Материалы по теме «Ювентус» заинтересован в защитнике сборной Португалии

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: