«Брайтон» не смог обыграть аутсайдера АПЛ «Саутгемптон» в матче 13-го тура

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Саутгемптон». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч закончился со счётом 1:1.

На 29-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Брайтона» Каору Митома. На 59-й минуте полузащитник «Саутгемптона» Флинн Даунс восстановил равновесие.

«Брайтон» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 13 матчей. «Саутгемптон» заработал пять очков и располагается на последней, 20-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 31 очко за 12 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: