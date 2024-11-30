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«Брайтон» не смог обыграть аутсайдера АПЛ «Саутгемптон» в матче 13-го тура

«Брайтон» не смог обыграть аутсайдера АПЛ «Саутгемптон» в матче 13-го тура
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Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Саутгемптон». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч закончился со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Митома – 29'     1:1 Даунс – 59'    

На 29-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Брайтона» Каору Митома. На 59-й минуте полузащитник «Саутгемптона» Флинн Даунс восстановил равновесие.

«Брайтон» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 13 матчей. «Саутгемптон» заработал пять очков и располагается на последней, 20-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 31 очко за 12 игр.

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