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Фото: Вирджил ван Дейк и Рафаэль Надаль перед матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

Фото: Вирджил ван Дейк и Рафаэль Надаль перед матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»
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Футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк в своём аккаунте в соцсетях поделился совместным фото с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Снимок сделан перед матчем Лиги чемпионов — 2024/2025 между мерсисайдцами и мадридским «Реалом».

Фото: Из личного архива Ван Дейка

В среду, 27 ноября, «Ливерпуль» в рамках общего этапа Лиги чемпионов обыграл «сливочных» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе завершил карьеру теннисиста. В своей последней игре он уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).

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