Фото: Вирджил ван Дейк и Рафаэль Надаль перед матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

Футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк в своём аккаунте в соцсетях поделился совместным фото с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Снимок сделан перед матчем Лиги чемпионов — 2024/2025 между мерсисайдцами и мадридским «Реалом».

Фото: Из личного архива Ван Дейка

В среду, 27 ноября, «Ливерпуль» в рамках общего этапа Лиги чемпионов обыграл «сливочных» со счётом 2:0.

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе завершил карьеру теннисиста. В своей последней игре он уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).