Результаты матчей английской Премьер-лиги 29 ноября

29 ноября в 13-м туре английской Премьер-лиги был сыгран один матч, в котором встретились «Брайтон» и «Саутгемптон». Представляем вашему вниманию результат матча, прошедшего в указанный день:

«Брайтон» — «Саутгемптон» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 31 очко после 12 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», который заработал 23 очка в 12 встречах. Замыкает тройку лидеров английской Премьер-лиги «Брайтон», также набравший 23 очка после 13 игр.

На момент выхода новости в зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Кристал Пэлас» (8) и «Ипсвич Таун» (9).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: