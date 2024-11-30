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Владимир Эштреков: лимит поражений у «Локомотива» уже закончился, отступать некуда

Владимир Эштреков: лимит поражений у «Локомотива» уже закончился, отступать некуда
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Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников с «Химками» в 17-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Химки
Химки
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П2

— Следующий матч у «Локомотива» с «Химками». Не опасаетесь третьего фиаско подряд?
— Считаю, что лимит поражений у «Локомотива» уже закончился. Отступать некуда. Надеюсь, что дальше всё пойдет нормально. Сейчас все команды выкладываются по полной, и победить можно только на максимуме усилий и возможностей. Придется выжимать из себя всё, что есть, — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» потерпел поражения в двух последних матчах во всех турнирах. 23 ноября красно-зелёные уступили на выезде «Спартаку» со счётом 2:5 в 16-м туре РПЛ. 28 ноября железнодорожники дома проиграли московскому «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1, пен. 3:4, первый матч 2:1) и вылетели в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов).

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