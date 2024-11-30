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«Барселона» презентовала маскота к 125-летию клуба

«Барселона» презентовала маскота к 125-летию клуба
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Каталонская «Барселона» в честь 125-летия клуба презентовала нового маскота.

«Мы приветствуем талисман Кота, созданный по случаю 125-летия братьями Грангель совместно с «Барселоной». Кот — общительный, харизматичный, веселый… Лучший талисман лучшего клуба в мире», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «БАРСЕЛОНЫ»

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом». Встреча состоится сегодня, 30 ноября.

После 14 туров в чемпионате Испании лидирует «Барселона», набравшая 34 очка. Второе место занимает мадридский «Реал» (30 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (29 очков).

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