Стала известна причина, по которой Гвардиола решил продлить контракт с «Манчестер Сити»

Стала известна причина, по которой испанский специалист Хосеп Гвардиола принял решение продлить контракт с «Манчестер Сити».

Как сообщает The Telegraph, свою роль в решении Гвардиолы сыграла плохая форма «Манчестер Сити». Испанец всегда хотел оставить «горожан» своему преемнику в сильной позиции. Тренер понимает, что нынешней команде нужна перестройка, которая займёт несколько лет.

Напомним, под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 23 очка и на текущий момент занимает второе место.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: