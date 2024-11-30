Владимир Эштреков прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке РПЛ для «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о положении железнодорожников в турнирной таблице РПЛ перед декабрьскими матчами с «Химками» и «Краснодаром».

— Отставание от «Зенита» увеличилось до пяти очков. Вас это не смущает?

— Пока рано говорить об этом. Впереди будет зимняя пауза. Надо ещё достойно провести два оставшихся матча, постараться укрепиться в трансферное окно. Но для начала нужно удачно сыграть с «Химками» и «Краснодаром». От этих двух матчей тоже будет многое зависеть. Пока всё находится в руках «Локомотива», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

В 16-м туре РПЛ «Локомотив» уступил на выезде «Спартаку» (2:5), за два тура до завершения осенней части сезона красно-зелёные находятся на третьем месте с 34 очками в 16 матчах, отставая на пять очков от «Зенита» и на четыре очка от «Краснодара». 1 декабря железнодорожники сыграют на своём поле с «Химками», 8 декабря — на выезде с «Краснодаром».

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