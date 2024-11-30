Жеребьёвка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 30 ноября, состоится жеребьёвка пар 1/2 финала верхней сетки плей офф (Пути РПЛ) и пар второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России. Начало церемонии назначено на 12:30 мск. В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал «Матч Премьер».

В жеребьёвке полуфинальных пар Пути РПЛ примут участие клубы-победители четвертьфинальных противостояний в верхней сетке — ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и московское «Динамо».

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов победители первого этапа («Краснодар», «Акрон», «Урал» и махачкалинское «Динамо») сыграют на своих полях с клубами, проигравшими в 1/4 финала Пути РПЛ («Рубин», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив»).

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