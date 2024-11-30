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Фёдор Чалов отреагировал на свой гол в еврокубках спустя ровно пять лет

Фёдор Чалов отреагировал на свой гол в еврокубках спустя ровно пять лет
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Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов отреагировал на свой гол в матче Лиги Европы с РФШ (2:0), опубликовав пост в своём Telegram-канале.

Этот гол стал первым забитым мячом для россиянина в еврокубковых турнирах за пять лет. До встречи с РФШ 26-летний футболист последний раз забивал в еврокубках в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2018/2019 с болгарским «Лудогорцем» (1:1), который состоялся 28 ноября 2019 года.

«5 лет спустя», — подписал публикацию Чалов.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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