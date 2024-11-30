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Экс-вратарь «ПСЖ» высказался о конкуренции между Сафоновым и Доннаруммой

Экс-вратарь «ПСЖ» высказался о конкуренции между Сафоновым и Доннаруммой
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Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен» Жан-Мишель Мутье высказался о конкуренции во вратарской линии парижан между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

«Вратари — это уверенность. Всегда говорил, что в команде должны быть основной вратарь и резервный — иначе там будет два плохих вратаря.

Но голкипер — это действительно особая позиция. Он барометр команды, он может успокоить своих товарищей по команде или повергнуть их в полную панику, если его лихорадит и он сомневается.

На мой взгляд, решение нужно принять в начале сезона и отменить его, только если основной игрок полностью провалится. За исключением ошибки Сафонова, я не вижу отличий от того, как сыграл бы Доннарумма. Он не Дасаев», — приводит слова Мутье Le10sport.

Напомним, Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут в двух последних матчах «ПСЖ» — с «Тулузой» (3:0) и «Баварией» (0:1).

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