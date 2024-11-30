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Эштреков ответил на вопрос о желательном сопернике для «Локомотива» в Кубке России

Эштреков ответил на вопрос о желательном сопернике для «Локомотива» в Кубке России
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков отреагировал на вопрос о наиболее желательном сопернике для железнодорожников во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«У каждого клуба и футболиста свои предпочтения. Играть-то всё равно придется с тем соперником, который достанется. Матч будет один, на вылет, поэтому с любой командой будет непросто», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» уступил московскому «Динамо» в двухматчевом противостоянии 1/4 финала верхней сетки плей-офф (2:1, 0:1, 3:4 пен.) и продолжит борьбу за трофей в нижней сетке. Соперником железнодорожников на стадии второго этапа четвертьфинала Пути регионов могут стать «Краснодар», «Акрон», «Урал» или махачкалинское «Динамо».

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