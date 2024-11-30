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«Ливерпуль» определился с кандидатом на замену Трента в случае его ухода в «Реал»

«Ливерпуль» определился с кандидатом на замену Трента в случае его ухода в «Реал»
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«Ливерпуль» определился с кандидатом на замену защитника Трента Александер-Арнольда в случае его ухода в мадридский «Реал».

Как сообщает Bild, в английском клубе проявляют интерес к футболисту леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонгу. Отмечается, что сумма трансфера может составить порядка € 40 млн.

В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.

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