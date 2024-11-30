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Экс-тренер «Краснодара» Антонюк рассказал, в чём заключается уникальность вратаря Агкацева

Экс-тренер «Краснодара» Антонюк рассказал, в чём заключается уникальность вратаря Агкацева
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Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк рассказал об уникальных игровых качествах голкипера чёрно-зелёных Станислава Агкацева.

«Вообще не удивлён, что Агкацев так уверенно заменил Сафонова. Стас в некотором смысле уникум. В моей практике это единственный максимально сбалансированный вратарь. В том плане, что очень качественно работает обеими ногами и руками. У этого голкипера нет дисбаланса. Это очень важно для координации и отсутствия травматизма. Стас показывает совершенно одинаковые показатели, выжимая кистевой динамометр правой и левой рукой. Это огромная редкость. У него боковой удар по мячу ногой с руки — идентичный и слева, и справа. В этом плане он точно особенный. Мне такие ребята ещё не попадались. В плане ментальности Агкацев достаточно уравновешенный. Даже когда изредка подкипает, это со стороны практически не видно. Вот эта сбалансированность, стабильность и ровность — его козыри», — сказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний Станислав Агкацев стал первым номером «Краснодара» после отъезда в «ПСЖ» Матвея Сафонова в июне 2024 года. Агкацев защищал ворота «быков» во всех 16 матчах текущего чемпионата России, пропустив в них девять голов, девять игр голкипер завершил всухую.

Полное интервью с Алексеем Антонюком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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