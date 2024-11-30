Экс-тренер «Краснодара»: аплодирую стоя Луису Энрике, что встал на защиту Сафонова!

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей большой молодец в том плане, что никогда не оставляет нерешённой проблемы. Бывает, конфликт полыхнул и каждый в себе держит этот негатив, затаил обиду. Внутри коллектива от этого идёт разлад. Вот Сафонов, с кем бы ни зацепился на тренировке, после всегда подходил к ребятам и сразу решал вопрос: спокойно излагал свою позицию или просил прощения, если понимал, что неправ. Отчасти этот подход ему и сейчас в «ПСЖ» помогает. Смотрю, в игре одному партнёру пятёрку отстучал, другому.

Тактильный контакт тоже очень важен для взаимодействия с одноклубниками. И мне очень приятно, что игроки в прессе встали на защиту Матвея по поводу гола. С точки зрения командного духа это очень правильно. И Луис Энрике большой молодец, что защитил своего вратаря. Это потрясающе — аплодирую стоя главным тренерам, которые это делают! Зачастую они готовы повесить на вратаря какой-то гол или поражение. А здесь момент неоднозначный и можно предъявить голкиперу (речь о пропущенном голе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). — Прим. «Чемпионата»). Но вместо этого Энрике заявил, что это не вратарский гол. Не за каждого так вступятся. Тем более Матвей только пришёл, он россиянин.

Мы не понимаем, что происходит в раздевалке «ПСЖ», но догадываемся, что какие-то сложности в свете всех событий могут быть. Но Сафонов умеет себя поставить, расположить к себе, умеет быть другом и сразу решать конфликты, если они возникают. Это помогает ему в разных коллективах чувствовать себя комфортно и развиваться в спортивном плане», — сказал Антонюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль».

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